Russia espelle due diplomatici italiani

L'Ambasciata italiana a Mosca (Foto Afp)

La Russia ha chiesto a Londra di ridurre il suo personale diplomatico in Russia allo stesso livello di quello russo in missione in Gran Bretagna. Mosca ha anche deciso di espellere due diplomatici italiani e due olandesi, in risposta alle analoghe misure adottate dai Paesi in solidarietà alla Gran Bretagna per il caso Skripal.

L'espulsione riguarda anche cinque diplomatici dai Paesi baltici: tre dalla Lituania, uno da Lettonia ed Estonia, ha reso noto l'agenzia Tass.

Il presidente russo Vladimir Putin ha riunito il suo Consiglio di sicurezza nazionale per discutere delle contromisure adottate da Mosca.