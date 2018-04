Camerun, liberati 12 ostaggi: 5 sono italiani

Foto di repertorio (Xinhua)

Un gruppo di turisti italiani, bloccati in Camerun nella area sudoccidentale di Nguti, sono tornati in libertà, come confermano fonti diplomatiche all'Adnkronos.

Secondo i media locali, e in particolare la testata 'Voice of People', le autorità del Camerun hanno annunciato la liberazione di 12 turisti europei -7 svizzeri e 5 italiani- catturati da gruppi di ribelli.

A porre fine al sequestro sarebbe stato, nella serata di lunedì, l'intervento di reparti delle forze di sicurezza. I sequestratori farebbero parte del movimento che rivendica l'indipendenza delle aree anglofone del paese.