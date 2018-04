Furgone su folla a Munster: 3 morti, decine i feriti

(Afp)

Paura in Germania. Diverse persone sono morte dopo che un furgone si è lanciato sulla folla a Munster, nella Germania occidentale. A darne notizia è stata la polizia locale, che su Twitter ha parlato di "morti e feriti". Sono almeno 4 infatti le persone rimaste uccise. A confermarlo il ministero dell'Interno tedesco, che ha incluso nel bilancio anche l'autista del furgone, che si è tolto la vita dopo aver travolto i clienti di un ristorante nel centro storico della città. I feriti accertati sono circa una trentina. Il caso è trattato come un attacco terroristico.

All'interno del furgone, la polizia ha rinvenuto un "oggetto sospetto". A riferirlo è un portavoce della polizia, ma al momento non è chiaro di cosa si tratti e se l'oggetto rappresenti un pericolo. Nel frattempo, dalle regioni vicine stanno affluendo a Munster rinforzi per le forze di polizia locali. Si cercano inoltre esplosivi e la popolazione è stata invitata ad evitare l'area dell'incidente, che si trova nella città vecchia nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Dai media tedeschi la ricostruzione della dinamica dei fatti: il furgone usato per l'attacco si sarebbe scagliato contro i tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl, nel centro storico, travolgendo i clienti seduti.

Nella zona dove si è verificato l'incidente, ha spigato la polizia, era già presente un elevato numero di agenti a causa di una manifestazione di curdi, in programma nel pomeriggio. Il presunto attentato terroristico è avvenuto circa alla stessa ora, le 15.30, nella quale era in programma la manifestazione. Al momento non ci sono elementi per stabilire se vi sia una connessione tra i due eventi.

Intanto, l'Unità di crisi della Farnesina, in raccordo con l'ambasciata a Berlino, sta acquisendo elementi riguardo all'eventuale coinvolgimento di italiani.

Esattamente un anno fa, il 7 aprile del 2017, un attentato simile a quello che ha colpito oggi Munster insanguinava Stoccolma. Il 39enne Rakhmat Akilov, richiedente asilo uzbeko, alla guida di un camion rubato travolse la folla sull'arteria pedonale Drottninggatan, nel centro della capitale svedese. Nell'attacco rimasero uccise 5 persone e altre 14 furono ferite gravemente.