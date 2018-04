Si schianta aereo in Algeria: 200 a bordo

Foto di repertorio (Afp)

Un aereo militare di fabbricazione russa con a bordo "più di 200 persone" si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri. Lo riporta il sito dell'emittente algerina 'Ennahar', secondo il quale ci sarebbero "vittime". I media locali precisano che il velivolo precipitato era un aereo da trasporto prodotto dalla 'Ilyushin'. Secondo l'emittente 'al-Arabiya', la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari. Boufarik, il luogo dello schianto, si trova a circa 30 chilometri dalla capitale Algeri.

Sempre secondo i media locali, l'aereo si è schiantato stamane verso le 8 ora locale (le 9 in Italia), poco dopo il decollo dallo scalo di Boufarik, in un grande campo situato distante dal centro della città, ma vicino all'autostrada. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, come è mostrato dalle foto pubblicate online. Secondo il sito 'Dernieres Infos 'Algerie', per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion. Lo stesso sito parla del più grave incidente "nella storia dell'aviazione militare algerina". Sono ignote per il momento le cause dello schianto.