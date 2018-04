Furia ultrà a Liverpool, il video degli scontri

Violenti scontri a Liverpool nel prepartita della semifinale di Champions League tra i Reds e la Roma. Grave un supporter 53enne della squadra britannica, che è stato ricoverato in ospedale dove versa "in condizioni critiche". Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un’ora prima della partita sono scoppiati tafferugli davanti all'Albert Pub, cuore del tifo Reds. Gli ultrà giallorossi sarebbero arrivati da una strada secondaria, prendendo alle spalle un gruppo di supporter del Liverpool. Ecco, di seguito, il video dell'assalto dei tifosi della Roma.

ATTENZIONE, IL VIDEO POTREBBE URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'

In una nota, la polizia di Liverpool ha precisato che il 53enne, irlandese, ha subito una ferita alla testa ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. "Riteniamo che la vittima fosse a Liverpool con suo fratello per la semifinale contro la Roma ed è stato aggredito durante una rissa tra tifosi della Roma e del Liverpool nei pressi dell'Albert pub intorno alle 19.35", riferisce la nota, secondo cui "testimoni hanno raccontato che la vittima è stata colpita con una cintura, prima di cadere per terra". I due fermati sono stati portati in una stazione di polizia per essere interrogati.