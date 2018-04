Vertice Trump-Kim alla 'Peace House'?

(AFP PHOTO)

Donald Trump candida il villaggio di Panmunjom, nella zona demilitarizzata tra le due Coree, per l'incontro con Kim Jong-un. Il summit tra il presidente statunitense e il leader nordcoreano dovrebbe andare in scena tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.

"Numerosi Paesi vengono presi in considerazione per il meeting - twitta Trump - ma la 'Peace House/Freedom House', al confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, non sarebbe più rappresentativa, importante e destinata a rimanere nella memoria più di un luogo di un Paese terzo? Sto solo chiedendo".