L'ETA si scioglie

"L'ETA ha deciso di considerare concluso il proprio ciclo storico e la sua funzione, mettendo fine al suo percorso": questo il tono di una lettera fatta pervenire dal gruppo armato basco a organizzazioni ed agenti del paese basco e citata oggi dalla stampa spagnola. "L'ETA ha pertanto - si legge nella lettera diffusa a due giorni dalla 'conferenza internazionale' in programma per venerdì nella località francese di Cambo-les-Bains in cui è atteso l'annuncio ufficiale dello scioglimento del gruppo - sciolto tutte le sue strutture e dato per conclusa la sua iniziativa politica", si legge ancora nella lettera.

Ma nel testo si lascia intendere come il gruppo armato consideri ancora aperto un conflitto con la Spagna e con la Francia: "Il conflitto non è iniziato con l'ETA e non si conclude con la fine del percorso dell'ETA". La lettera è datata 16 aprile e segue di una settimana un altro messaggio diffuso dai media baschi nel quale il gruppo chiedeva perdono alle vittime e riconosceva il danno causato.