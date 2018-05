Israele, jet contro aquiloni incendiari

(AFP PHOTO)

Caccia israeliani hanno bombardato una posizione di Hamas nel nord di Gaza come rappresaglia per gli aquiloni incendiari. Ovvero, gli "oggetti in fiamme" fatti volare dalla Striscia oltre il confine nel tentativo di incendiare campi agricoli israeliani.

Durante le proteste del venerdì - partite il 30 marzo lungo il confine di Gaza - alcuni palestinesi hanno iniziato a far volare aquiloni in fiamme nel tentativo di bruciare i campi coltivati dagli israeliani. Yoram Levy, portavoce dei servizi antincendio di Israele, ha detto alla Dpa che almeno 15 roghi sono stati causati dagli aquiloni.

Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, inoltre, la posizione di Hamas presa di mira era usata proprio per "inviare oggetti in fiamme nel tentativo di appiccare il fuoco ai nostri territori ". E' la prima volta che Israele definisce ufficialmente un'azione militare come rappresaglia per gli aquiloni incendiari.