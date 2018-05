"Melania e Donald, separati in casa"

AFP PHOTO / JIM WATSON

Donald Trump ha vinto le elezioni promettendo di costruire il Muro al confine con il Messico, ma intanto un 'muro' lo ha visto erigere all'interno della Casa Bianca, dalla moglie Melania che ormai conduce una vita totalmente separata dalla sua. Sono fonti della Casa Bianca a parlare del muro che "de facto" esiste tra la East Wing, l'ala degli uffici della first lady che sta registrando sempre maggiore popolarità, e la West Wing, dove c'è lo Studio Ovale del marito, gli uffici della 'figliastra' Ivanka e del marito Jared Kushner, e tutto un, solitamente caotico, staff presidenziale dal quale Melania si tiene a distanza.

E' come se lo spazio sotto il tetto della Casa Bianca fosse aumentato, continuano a raccontare le fonti sottolineando come questa distanza sia cresciuta soprattutto dopo le rivelazioni di Stormy Daniels e Karen McDougal riguardo a relazioni che la pornostar e la playmate avrebbero avuto con Trump durante i primi anni del suo matrimonio con Melania.

Melania si accinge ora a riempire il suo spazio, appena rinnovato, di un programma proprio, tanto che per oggi ha convocato una conferenza stampa al Rose Garden, una mossa impensabile per lei che, nel primo anno della presidenza Trump, non si era trasferita alla Casa Bianca rimanendo a New York.

E se la narrazione di un matrimonio a "camere separate" tra un ultra settantenne tycoon, trasformatosi in presidente degli Stati Uniti, ed una 48enne ex modella è abbastanza nota, e scontata, le nuove rivelazioni del Washington Post vanno oltre nel descrivere due routine, due stili di vita completamente separati. Con Trump che si sveglia ogni mattina alle 5,30, cominciando a guardare la tv e a twittare. La first lady si sveglia più tardi nella sua stanza, occupandosi prima di tutto di aiutare il figlio 12enne Baron a prepararsi per andare a scuola.

"E' concentrata nel suo ruolo di madre", afferma la portavoce di Melania, Stephanie Grisham che anticipa come nella conferenza di oggi la first lady vorrà annunciare iniziative a sostegno dell'infanzia. "Ma è anche concentrata nel suo ruolo di moglie e di first lady, e tutto il resto è solo rumore", ha poi aggiunto cercando di presentare una coppia presidenziale unita. "A parte i viaggi del presidente, la famiglia trascorre ogni mattina insieme" dice Grisham.

Diverso il ritratto della, terza, famiglia del presidente Trump - il primo arrivato alla Casa Bianca con due divorzi alle spalle - fatto dalle fonti del Post: "Trascorrono pochissimo tempo insieme", afferma un amico del presidente. Non solo camere e pasti separati alla Casa Bianca, ma anche nei molti weekend che Trump trascorre a Mar-a-Lago la first lady, dopo la fotografia di rito al momento della partenza, praticamente sparisce dal fianco del presidente.