Texas, spari in una scuola

(Afp)

Allarme a Santa Fe, in Texas, per la presenza di un individuo armato in una scuola superiore. "Ci sono feriti" comunica il distretto scolastico della città dalla propria pagina Facebook.

"Questa mattina nella scuola superiore si è verificato un incidente che ha coinvolto un individuo armato. La situazione è attiva, ma è stata contenuta", si legge nel messaggio.

L'emittente Abc 13 fa riferimento all'esplosione di colpi di arma da fuoco tra le 7.30 e le 7.45 del mattino in un'aula di arte. L'area è stata isolata. Un sospetto, secondo i media, sarebbe stato fermato dalla polizia.