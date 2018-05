(Afp)

"Q uanta bellezza", "l'unica monarchia che ci piace", "meglio di Hollywood". Tutti pazzi per il Royal Wedding. Mentre Harry e Meghan coronano l'unione di due anni sull'altare, i social scoppiano letteralmente di commenti in onore della nuova coppia reale. Vestiti, ospiti e, soprattutto, apprezzamenti per lo sposo condiscono la cronaca social minuto per minuto di uno dei matrimoni più attesi e scenografici dell'anno.

Inevitabilmente il pensiero di molti vola alla mamma del principe, Diana Spencer, morta nel lontano 1997 ma più che mai presente nei cuori e nelle menti dei commentatori: "Harry è uguale alla mamma, lo stesso sorriso e lei, oggi, sta ridendo", "il sole su Windsor, Diana da lassù ci ha messo lo zampino", "che tenerezza per questo ragazzo, dall'alto gli giunga l'abbraccio della madre", sono solo alcuni fra le migliaia di messaggi che da tutto il mondo arrivano allo sposo, figlio minore di Carlo e Diana.

Una marea di congratulazioni in tante lingue diverse per un evento che avvicina, per una volta almeno, Paesi e culture distanti fra loro. Dalle Filippine alla Finlandia, dai Caraibi alla Germania, passando per Italia, Francia, Usa, Africa, Giappone, milioni di persone stanno 'cinguettando' in onore dei reali, con un occhio agli elegantissimi ospiti che hanno sfilato prima dell'ingresso in chiesa, su tutti la splendida Amal Clooney, moglie dell'attore George, per tutti "presenza divina", "manifesto di eleganza", "principessa di stile fra i reali d'Inghilterra".

Si intenerisce il popolo di Twitter vedendo Harry sull'altare, nervosissimo ed emozionato in uniforme e "rosso in volto come una fragola". Un principe, certo, ma "come fosse uno di famiglia, lo abbiamo visto nascere", commentano da tutte le parti del mondo. "Bellissimo", "tenero", "col cuore pieno di gioia e con gli occhi velati di lacrime", Harry conquista i social con i suoi "larghi sorrisi e i modi impacciati".

"Meravigliosa" e "da togliere il fiato" la sposa, l'attrice Megan Markle che "solo per amore ha rinunciato a una carriera" e che oggi - "in un vestito semplice ma elegantissimo", con "poco e giusto trucco" e i modi "gentili e graziosi" - "impalma il più fico dei reali inglesi", "l'uomo dei sogni di tutte noi", "arrivando a un finale fantastico per la favola che merita di vivere".

"Auguri" e "infiniti giorni di felicità" arrivano a vagonate sugli sposi che "da oggi e fino all'eternità" saranno "testimoni di come l'amore può vincere su tutto, anche sulla provenienza, sul rango e sul pregiudizio". Un messaggio d'affetto globale che risuona dolcissimo come le note di Stand-by Me intonate dal coro nella cappella di St George 'vestita' per la festa dell'anno.