"Non giochi con Trump", Pence avverte Kim

(Afp)

Il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence avverte il leader nordcoreano Kim Jong-un: "Non giochi" con Donald Trump, se si vedranno a Singapore il 12 giugno, sarebbe "un grande errore". Intervistato da Fox News a poche ore dall'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano ed il presidente sudcoreano Moon Jae-in, Pence ha detto: "Sarebbe un grande errore se Kim pensasse di poter giocare con Donald Trump".

Il vice presidente ha poi affermato che "non ci sono dubbi" che Trump potrebbe lasciare il vertice di Singapore se non si ottenessero i risultati sperati: "Non credo che il presidente stia pensando alle pubbliche relazioni, sta pensando alla pace".

"La scorsa settimana si è parlato di modello libico, voi lo sapete, il presidente ha chiarito che finirà come il modello libico solo se Kim Jong-un non farà un accordo", ha detto Pence. E, alla domanda, se questo paragone non possa essere interpretato a Pyongyang come una minaccia, il vice presidente ha replicato: "Mi pare che sia un fatto".

Il riferimento alla Libia per un accordo sulla denuclearizzazione - fatto per la prima volta nei giorni scorsi dal consigliere per la Sicurezza nazionale americano John Bolton - non è piaciuto affatto ai nordcoreani: l'allora leader libico Muammar Gheddafi accettò all'inizio degli anni Duemila di rinunciare al suo programma nucleare in cambio della fine dell'isolamento, ma, nel 2011, la comunità internazionale abbandonò il colonnello, sostenendo l'intervento militare contro di lui.

Intanto, è partito oggi da Pechino alla volta della Corea del Nord un gruppo di giornalisti di vari paesi chiamati - su invito del regime di Pyongyang - ad essere presenti alla cerimonia di smantellamento del sito nucleare di Punggye-ri: tra loro ci sono cittadini americani, britannici, cinesi e russi ma non sudcoreani, perché ai rappresentanti dei media di Seul la Corea del Nord non ha concesso il permesso di imbarcarsi sul volo da Pechino, né ha accettato la lista di nomi proposta. La settimana scorsa la Corea del Nord aveva già cancellato i colloqui di alto livello con Seul in segno di protesta per le esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud.