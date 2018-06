E' morto lo chef Anthony Bourdain

Anthony Bourdain (Afp)

Anthony Bourdain, chef 61enne di fama internazionale, si è suicidato. Lo afferma la Cnn, con cui Bourdain collaborava da tempo. Secondo l'emittente, Bourdain era in Francia per lavorare a un nuovo episodio del programma 'Parts Unknown'. Lo chef francese Eric Ripert avrebbe trovato Bourdain privo di sensi nella sua stanza d'albergo. Stando a quanto riferisce la Bbc, nello scorso anno Bourdain era stato sentimentalmente legato all'attrice italiana Asia Argento.

"E' con straordinaria tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", ha annunciato l'emittente statunitense. "Il suo grande amore per l'avventura, per i nuovi amici, ottimo cibo e vino, oltre alle straordinarie storie dal mondo, lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci, ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a sua figlia e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile".

Bourdain è stato un pioniere dell'abbinamento tra cucina e media. E' approdato sul piccolo schermo prima su Food Network, poi con 'Anthony Bourdain: No Reservations' - vincitore di due Emmy - su Travel Channel. Nel 2013, 'Parts Unknown' (in Italia sbarcato col titolo 'Cucine segrete') ha segnato l'inizio del binomio con la Cnn.