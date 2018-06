Paura a Parigi, uomo armato prende due ostaggi

(Afp)

Un uomo che si dice armato di una bomba ha preso due persone in ostaggio nella sede di un'impresa nel centro di Parigi. La polizia è in forze sul posto, in rue des Petites Ecuries, nel decimo arrondissement.

Secondo fonti della polizia, citate da Le Figaro, i motivi del gesto non sono chiari. A quanto riferisce France Bleu Paris, l'uomo avrebbe chiesto di essere messo in contatto con l'ambasciata dell'Iran.