Svezia, spari nel centro di Malmo

(Afp)

Sparatoria nel centro della città svedese di Malmo questa sera intorno alle 18.15, ha reso noto la polizia locale. Almeno quattro persone sono rimaste ferite. Non è ancora chiara la ragione della sparatoria, ha spiegato la polizia in un comunicato, ma non si tratta di un atto di terrorismo. La zona in cui è avvenuta la sparatoria, vicino a un posto di polizia, è stata isolata. Testimoni citati dall'Aftonbladet hanno reso noto di aver udito 15-20 colpi.