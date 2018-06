Il Canada legalizza la marijuana

(AFP PHOTO)

Il Parlamento canadese ha approvato la legge che legalizza l'uso della cannabis per scopo ricreativo. Il Cannabis Act è stato approvato dal Senato con 52 voti favorevoli e 29 contrari. Le nuove norme - che regolano le modalità di coltivazione, distribuzione e vendita - entreranno in vigore entro settembre. Dopo l'Uruguay, che approvò l'uso ricreativo della cannabis nel 2013, il Canada è la seconda nazione al mondo a varare un provvedimento simile a livello nazionale. L'uso per scopi medici è legale dal 2001.

Nell'annunciare l'approvazione della legge, il premier canadese Justin Trudeau su Twitter ha scritto che finora "è stato troppo facile per i nostri ragazzi ottenere la marijuana e troppo facile per i criminali ricavarne profitto. Oggi abbiamo cambiato le cose". Secondo i dati statistici, nel 2015 i canadesi hanno speso circa 6 miliardi di dollari (4,5 miliardi di dollari Usa) per l'acquisto di cannabis, più di quanto è stato speso per l'acquisto di vino.