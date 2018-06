Corte Suprema conferma travel ban di Trump

(Fotogramma)

La Corte Suprema Usa ha confermato il 'travel ban' deciso dalla Casa Bianca, che riduce la possibilità di ingresso negli Stati Uniti ai visitatori provenienti da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Si tratta di una decisiva vittoria del presidente Donald Trump e della sua politica per l'immigrazione. La Corte ha votato con 5 voti contro 4 a favore del provvedimento introdotto dall'Amministrazione Trump, giunto alla sua terza versione nel settembre dello scorso anno, dopo la bocciatura subita in alcuni tribunali di grado inferiore che avevano bloccato le nuove norme per la loro presunta incostituzionalità.

Il travel ban, ribattezzato 'muslim ban' dai suoi critici, limita l'accesso negli Usa ai cittadini provenienti da Iran, Libia, Somalia, Siria e Yemen, oltre a quelli provenienti dal Venezuela e dalla Corea del Nord. Appresa la notizia, Donald Trump ha esultato su Twitter: "Wow!", il commento del presidente.