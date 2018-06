Ue, sì a negoziati per ingresso Albania e Macedonia

(Fotogramma)

L'Unione europea hanno dato il via libera all'inizio dei negoziati per l'ingresso di Albania e Macedonia. Prima di iniziare il lungo iter alla fine del prossimo anno, i due paesi dovranno mostrare progressi nell'ambito delle riforme. Con l'inizio dei negoziati per l'adesione, l'Ue intende premiare i due paesi per i passi già compiuti e per favorire ulteriori progressi. L'Albania e la Macedonia hanno compiuto "notevoli sforzi", ha dichiarato il ministro tedesco per l'Europa, Michael Roth.