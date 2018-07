Intrappolati in grotta da una settimana

(AFP PHOTO)

Continuano gli sforzi incessanti in Thailandia per salvare il gruppo di ragazzini rimasti intrappolati in una grotta da oltre una settimana. Una squadra di sub ha lavorato tutta la notte per posizionare una corda nei cunicoli allagati della grotta di Tham Laung, ha reso noto Narongsak Osotthanakorn, governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai. Inoltre, ha aggiunto, sono stati trovati altri accessi alla grotta.

L'intera Thailandia aspetta con angoscia e partecipazione il ritrovamento dei 12 ragazzini fra i 12 e i 16 anni, tutti membri di una squadra di calcio, rimasti intrappolati nella grotta con il loro allenatore 25enne dallo scorso 23 giugno. Successive piogge hanno allagato l'ingresso della grotta ma tutti sperano che i ragazzi abbiano trovato riparo in un luogo asciutto, anche se da loro ancora non sono giunti segni di vita.