Addio a Nancy, prima moglie di Frank Sinatra

Nancy Sinatra Senior (a sinistra) con la figlia Nancy (AFP PHOTO)

Morta a 101 anni Nancy Sinatra Senior, prima moglie di Frank Sinatra. La notizia della scomparsa è stata data dalla figlia, Nancy Junior, via social. "Sei stata una benedizione e la luce della mia vita" si legge sul suo profilo Twitter. "Grazie di tutto" .

Prima di quattro mogli di Frank Sinatra - da cui ha avuto tre figli (Nancy, Frank Junior e Tina) - Nancy Barbato era nata nel 1917. Nel 1934 incontrò il cantante a Long Branch, in New Jersey. Dopo essersi uniti in matrimonio nel 1939, riporta la 'Bbc', la coppia si separò nel 1950. Nancy non si era più risposata e si era trasferita a vivere a Beverly Hills, in California.