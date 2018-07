Nonostante i preparativi per la festa della Bastiglia del 14 luglio fossero stati preparati alla perfezione, la pattuglia acrobatica francese ha solcato il cielo della capitale utilizzando un fumogeno del colore sbagliato: non blu, come i due aerei accanto, ma rosso. Risultato: la bandiera francese è stata disegnata in maniera rivedibile.