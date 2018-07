Trump minaccia shutdown

(Afp)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia lo shutdown, la serrata di tutte le attività del governo federale, se i democratici non sosterranno le modifiche alla legge sull'immigrazione. "Sarei disponibile allo shutdown del governo se i democratici non ci dessero i voti per la Sicurezza del confine, che include il muro (alla frontiera con il Messico, ndr) - ha scritto Trump su Twitter - Liberiamoci di lotterie, arresti e rilasci, arriviamo finalmente ad un sistema dell'immigrazione basato sul merito. Abbiamo bisogno di grandi persone che entrino nel nostro Paese".