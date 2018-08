Rissa tra rapper Booba e Kaaris

(Afp)

Una vera e propria rissa all'aeroporto di Orly a Parigi tra i rapper francesi Booba e Kaaris - la cui rivalità è nota da tempo - si è conclusa con il fermo dei due protagonisti e di altre 11 persone che hanno preso parte allo scontro.

I due artisti si trovavano all'aeroporto perché erano entrambi attesi a Barcellona per impegni diversi e nella hall dello scalo si sono affrontati violentemente coinvolgendo una boutique duty-free con tanto di lancio di bottiglie di profumo sotto gli occhi degli altri passeggeri.

Dopo la rissa, la hall numero 1 dell'aeroporto è stata chiusa al pubblico. Il traffico non è stato interrotto, ha dichiarato una fonte della polizia a Le Figaro. "La rissa si è svolta nella sala di imbarco n. 10 e per poter fermare i responsabili la polizia ha messo in sicurezza la zona".