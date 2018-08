Sisma Indonesia, oltre 100 vittime

(Afp)

Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, salito a 142 morti accertati e oltre 200 feriti. Lo ha annunciato questa mattina Rosiady Sayuti, funzionaria dell'amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all'emittente televisiva Metro.

Migliaia di edifici sono stati danneggiati dalla scossa di magnitudo 7.0 che ieri ha colpito l'isola di Lombok. Sutopo Nugroho, portavoce dell'agenzia nazionale per le emergenze, precisa che "si tratta di un bilancio provvisorio. Ci aspettiamo che il numero delle vittime continui ad aumentare dal momento che non tutte le zone dell'isola sono state raggiunte dalle squadre di soccorso". La ricerca dei dispersi è ostacolata dal blackout elettrico verificatosi in conseguenza del sisma.