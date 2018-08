Attacco con coltello in Francia: un morto

Immagine di repertorio (Afp)

Torna la paura in Francia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un attacco con coltello a Trappes, alla periferia di Parigi. Lo hanno riferito i media francesi, che citano fonti di polizia. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe aggredito le persone per strada, prima di barricarsi in una casa, dove è stato circondato dalle forze speciali, che lo hanno "neutralizzato". L'emittente Bfmtv riferisce che l'assalitore, nato nel 1982, aveva una condanna per apologia di terrorismo, tuttavia l'aggressione sarebbe riconducibile ad una controversia familiare.