Premier egiziano vede Descalzi, focus su progetti Eni

Il premier egiziano Mostafa Madbouly ha incontrato l'ad dell'Eni Claudio Descalzi: lo riferiscono i media ufficiali egiziani. Durante il colloquio, Madbouly ha manifestato "apprezzamento per la cooperazione" con l'Eni, con particolare riferimento al mega giacimento di Zohr. Descalzi, scrive il portale Ahram Online, ha illustrato un "report dell'azienda sulle attività in corso e sui progetti in Egitto".

L'ad dell'Eni e il premier egiziano, si legge ancora, hanno discusso dei "progetti dell'Eni per aumentare gli investimenti in Egitto nel prossimo periodo" e delle "attività di esplorazione e sviluppo dell'azienda nel Sinai, nel Golfo di Suez e nel Deserto occidentale".