India, essere gay non è più reato

(Afp)

Con una sentenza storica, la Corte Suprema dell'India ha stabilito che essere gay non è più un reato penale nel paese. La sentenza rovescia un giudizio del 2013 che confermava una legge dell'era coloniale, nota come sezione 377, in base alla quale i rapporti tra persone dello stesso sesso venivano classificati come "reato contro natura". "Criminalizzare gli atti omosessuali è irrazionale, arbitrario e manifestamente incostituzionale. Era diventata un'arma per la persecuzione della comunità Lgbt", ha detto il giudice Dipak Misra dopo settimane di discussione.