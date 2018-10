Alluvione in Costa Azzurra, due morti

(Afp)

Violenta ondata di maltempo anche in Francia, dove due corpi senza vita sono stati trovati all'interno di un'auto travolta dalle acque a Sainte-Maxime, a nord della famosa località turistica di Saint-Tropez. Secondo quanto hanno riferito le autorità del dipartimento del Var, in 12 ore è caduto l'equivalente di due mesi di pioggia e cinque macchine sono state spazzate via dalla piena del fiume Garronnette, tra Sainte-Maxime e Roquebrune, che ha inondato il comune costiero.

La vettura è stata trascinata verso il mare, si è arenata a una quindicina di metri dalla spiaggia di Les Issambre ed è stata sommersa dalle onde. La Prefettura di Var ha annunciato che a bordo è stato trovato il corpo di un uomo, dopo che un'ora prima era stato rinvenuto quello di una donna.