Fumo in cabina, paura in volo per Melania

(Fotogramma)

Fumo in cabina e l'aereo della First Lady, in volo verso Philadelphia, deve tornare rapidamente alla base di Andrews. La Cnn riferisce che il programma di Melania Trump, in procinto di far visita ai bambini ricoverati in un ospedale della città della Pennsylvania, è cambiato improvvisamente per un ''problema meccanico".

Dieci minuti dopo il decollo, come hanno ricostruito i giornalisti al seguito della First Lady, in cabina si è diffuso del fumo. Ai cronisti sono stati forniti asciugamani bagnati per coprire i volti. L'aereo è atterrato senza problemi ad Andrews. Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della First Lady, alla Cnn ha fatto riferimento ad "una questione meccanica di secondo piano. Tutto è a posto e tutti stanno bene".