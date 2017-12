Raggi revoca deleghe al sindaco di Pomezia

(Fotogramma)

'Graziato', ma per poco. Dopo che in mattinata Fabio Fucci, sindaco M5S di Pomezia sembrava potesse mantenere la delega di vicesindaco della Città Metropolitana, nel tardo pomeriggio la sindaca Raggi, dichiara E quanto dichiara il presidente del gruppo M5s in Città Metropolitana di Roma Paolo Ferrara, ha annunciato "la revoca della nomina di Fabio Fucci a vicesindaco della Città Metropolitana". Quest'ultimo è finito nell'occhio del ciclone per la volontà espressa di ricandidarsi la terza volta alla carica di primo cittadino. "Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5S della città metropolitana sono state chieste le dimissioni di Fabio Fucci da consigliere dell'ente - ha detto il presidente Ferrara -. Dimissioni che sono state escluse dal diretto interessato che, però, riconsegnerà le deleghe attribuitegli".

Questa mattina a Palazzo Valentini, sede dell'ente metropolitano, si è tenuta una riunione sul 'caso' Fucci a cui ha partecipato anche la sindaca Virginia Raggi, che guida anche la Città Metropolitana (anche questa a maggioranza Cinque Stelle).

Sul punto d'altra parte era stato chiaro lo stesso Luigi Di Maio, che sul caso Fucci aveva detto: "Noi abbiamo due, tre regole e tra queste c'è la regola dei due mandati che non è in discussione". Il sindaco di Pomezia, aveva spiegato Di Maio, "non è in linea con il Movimento 5 stelle e quindi si autoesclude dal Movimento".