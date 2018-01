Il Viagra di Berlusconi

(Fermo immagine)

Tra un tema politico e l'altro, il momento per una battuta Silvio Berlusconi lo trova sempre. Ospite di 'Matrix', l'ex premier ha parlato della sua casa in Sardegna dove "ci sono molte piante, ficus, rose. E anche erbe medicinali". E scherzando sul suo 'pollice verde ha detto: " "Tra queste erbe c'è pure quella del Viagra... ma l'hanno presa tutta, non ne è rimasto un filo...".