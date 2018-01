Berlusconi e la gara di pipì con Confalonieri

Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA)

Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri hanno ingaggiato una gara di pipì nella scuola salesiana dove sono tornati di recente per una rimpatriata di ex alunni. L'episodio lo ha raccontato lo stesso leader di Forza Italia, ospite di 'Quinta Colonna' su Rete4.

"Siamo andati nel cortile, poco più grande di questo studio - ha detto l'ex premier a Paolo Del Debbio - e Confalonieri diceva che venivamo qui a fumare. Ma io non ho mai fumato e lui si è ricordato che venivamo per vedere chi la faceva più lontano. E mi ha detto 'rifacciamolo'. Ci mettiamo lì e a un certo punto Confalonieri fa 'me la sono fatta sulle scarpe'. E io: 'Allora hai vinto tu...'".