Renzi in tv: “Sul conto ho 15mila euro”

Matteo Renzi a 'Matrix'

“Non ho niente da nascondere. Ecco il mio conto corrente. Il 30 giugno 2014 avevo 21.895 euro e oggi ho 15.859 euro”. Il segretario del Pd Matteo Renzi, ospite di Nicola Porro nello studio di 'Matrix' su Canale 5, ha mostrato ieri sera in tv la cifra a cui ammonta il suo conto.

"C'è l'idea che chi fa politica magari sia un po' traffichino, uno che mette il naso in tante vicende", ha spiegato ribadendo a proposito di Carlo De Benedetti di non aver mai detto "niente nei suoi incontri privati" che non avesse detto in pubblico.

"Perché credo nella trasparenza - ha continuato - mi sono portato qua il conto corrente di quando ho iniziato a fare il presidente del Consiglio e il conto corrente di oggi pomeriggio se - ha aggiunto ironicamente - mia moglie non ha fatto spese". Poi ha precisato: "Io ho due mutui e un solo conto corrente".

"Mi piacerebbe - ha sottolineato - che per trasparenza tutti quelli che fanno politica presentassero i propri conti correnti. Non ho paura di niente - ha sottolineato - e non ne posso più. Hanno fatto polemica perfino sui sacchetti di plastica dicendo che c'erano dietro mia cugina, mia nipote, mia zia". "Si può discutere se le misure di Renzi hanno aiutato l'Italia o no ma - ha concluso - su un punto non accetto discussioni, sulla mia trasparenza e la mia onestà".