D'Alema: "M5S? Più preoccupante deriva neofascista Lega"

"Noi abbiamo delle discriminanti programmatiche e su questa base giudicheremo le forze politiche. Non partecipo alla criminalizzazione del M5S, primo perché non criminalizzo nessuno, secondo perché la deriva neofascista delle Lega è molto più preoccupante dei cinquestelle. Quando ho fatto la mia proposta sul 'governo del presidente', l'ho fatta anche per tagliare la strada a tutto questo dibattito sterile sulle alleanze. Riconosco le ragioni di chi li vota ma è chiaro che noi a quegli elettori vogliamo offrire un'alternativa". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di a "In mezz'ora in più" su Raitre.

"Una volta tanto - ha poi detto commentando la frase detta da Matteo Renzi secondo il quale "il governo è nelle mani del Presidente della Repubblica" - sono d'accordo con Renzi che, dopo aver cercato, senza riuscirci, di stravolgere la Costituzione è stato costretto a leggerla".

"Questa legge è un obbrobrio - continua D'Alema parlando del Rosatellum -, lo ha detto anche Emma Bonino, salvo che poi cercherà voti per quelli che la legge elettorale l'hanno fatta. Mi dispiace per Emma, che stimo e rispetto, siamo anche amici, ma la sua è stata una scelta che io fatico a capire".