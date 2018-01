Gentiloni: "Coalizione con Berlusconi? No"

(Fotogramma)

"No" all'ipotesi di una coalizione di governo con il centrodestra di Forza Italia e Lega. Così Paolo Gentiloni risponde, da Davos, a una domanda nel corso di un'intervista a Cnbc. "Per rispondere alla sua domanda in modo diretto - ha dichiarato il presidente del Consiglio - no, non sarei interessato" a dar vita a una coalizione di governo con il blocco di centrodestra.

Quanto al rischio di un Parlamento 'in sospeso' in conseguenza del voto, "speriamo - ha detto Gentiloni - che questo non sia il caso e che il centrosinistra che rappresento abbia la maggioranza".

"In ogni caso credo che saremo il pilastro di una possibile coalizione e abbiamo una certa 'expertise' in materia di flessibilità nel mio Paese". "Ma - ha proseguito - credo che la posizione populista antieuropeista non prevarrà e l'Italia manterrà la propria stabilità".