Fedelissimi e new entry, chi corre col Pd

Fotogramma

Qualcuno è stato tagliato fuori. Altri, invece, sono rimasti in carreggiata. E poi ci sono le new entry, i volti nuovi, che correranno per la prima volta in Parlamento accanto ai fedelissimi 'blindati'. "Abbiamo messo in campo la migliore squadra per vincere le elezioni" ha detto ieri Matteo Renzi, presentando le liste del Pd al Nazareno, dopo lo strappo con la minoranza in Direzione. "La verità è che i vari candidati del Pd oggi sono i più preparati e competenti" ha rimarcato il segretario dem.

Molti candidati provengono dalla società civile, e correranno in diversi collegi. L'imprenditore Riccardo Illy , ad esempio, sarà in un collegio senatoriale a Trieste, Paolo Siani, il fratello del giornalista Giancarlo, ucciso dalla Camorra, sarà candidato a Napoli. E mentre Lucia Annibali sarà in lizza a Parma (più diverse circoscrizioni), Francesca Barra scenderà in pista a Matera. Poi ci sono Flavio Corradini a Macerata, e l'avvocatessa Lisa Noja, impegnata sul fronte sociale, a Milano.

Quanto ai fedelissimi, mentre Maria Elena Boschi è candidata nel collegio uninominale di Bolzano e "sarà capolista anche a Taormina, dove ha organizzato il G7 donne", il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, è capolista in Emilia Romagna 01 (Forlì-Cesena-Rimini) ed è candidato nel collegio uninominale di Ferrara per la Camera. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è capolista nel listino Emilia Romagna 04 (Parma-Piacenza Reggio) mentre Matteo Orfini, presidente del Pd, è capolista nel collegio Lazio 1-02 (Roma Ovest) ed è candidato nel collegio uninominale alla Camera di Roma zona Torre Angela.

C'è poi Luca Lotti , che ha avuto il 'suo' collegio di Empoli, sempre alla Camera e Valeria Fedeli che sarà a Pisa per il Senato. Anche Graziano Delrio correrà in casa alla Camera, Reggio Emilia, nel listino, mentre Marianna Madia affronterà una sfida nel collegio Camera Roma2 e poi spazio nei listini in Calabria e nelle Marche. Anche Pier Carlo Padoan ha un collegio a Siena, e un listino a Torino, dove è capolista, mentre nell'uninominale di Massa è stato scelto l'ex magistrato e sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, che corre anche come capolista nel listino Toscana 04 (Arezzo, Siena, Grosseto). Ieri Renzi ha ringraziato Marco Minniti, responsabile del Viminale, impegnato a gestire la complessa macchina delle operazioni elettorali, che ha accettato la candidatura nel collegio di Pesaro, e sarà candidato anche in due liste plurinominali.

Gianni Cuperlo, invece, ha rinunciato alla candidatura nel collegio di Sassuolo, a Modena. Al suo posto è spuntato il nome del ministro per la Coesione sociale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, rientrato in lista, . Tanti però sono rimasti fuori. Del resto, far restare dentro tutti non è facile, come ha ammesso anche Renzi. "Umanamente, in generale, mi dispiace per chi rimane fuori - ha detto il segretario - per questo è stato molto faticoso. Ma detto ciò, chi ha i voti ce la fa". Sempre parlando degli esclusi, Renzi ha spiegato: "Quando vai a chiudere un elenco di persone con meno spazi di prima c'è sempre amarezza, ma il ricambio e il rinnovamento sono una cosa fisiologica".

Ieri il leader dem ha ringraziato anche il premier Paolo Gentiloni (che correrà nel collegio uninominale Camera 1 del Lazio, e sarà capolista nelle Marche 01 Ascoli-Macerata e in Sicilia 2-02) e i ministri. Un ringraziamento anche a Cesare Damiano, per aver accettato collegio di Terni, da sempre complicato per la sinistra. E poi c'è Teresa Bellanova che sfiderà Massimo D'Alema nel collegio pugliese: "Speriamo di poter dire dopo il 4 marzo che quello è il collegio di Bellanova e non più di D'Alema", ha affermato il segretario.