Lorenzin candida Touadì alla Regione Lazio

(Fotogramma)

"Sarà Jean Leonard Touadì il candidato presidente alla Regione Lazio per Civica Popolare". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo a 'Cartabianca' su Raitre.

"Ringrazio Civica popolare e Beatrice Lorenzin per la stima e la fiducia che mi hanno concesso proponendomi come candidato per la presidenza della Regione Lazio", commenta il neo candidato Touadì.

"Sento su di me tutta la responsabilità di quest’impegno – aggiunge - e sono pronto a battermi per la regione dove vivo e lavoro e per la quale mi sono già speso come amministratore locale in Comune e come deputato in Parlamento. Come Civica popolare vogliamo ritrovare il senso profondo del territorio e offrire soluzioni realistiche ma nello stesso tempo innovative".

“La proposta di Civica popolare – conclude - vuole essere dalla parte dei cittadini e non dei partiti. La Regione Lazio è un territorio ricco che ha tutte le potenzialità per essere una delle regioni più competitive d’Europa ma che avrebbe bisogno di liberare le energie delle donne e degli uomini che lavorano, creano ricchezza e cultura”.