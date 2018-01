Razzi ripescato? Lui: "Non so niente"

Antonio Razzi (Fotogramma)

"Io non so niente". Così dichiara il senatore Antonio Razzi in merito alle voci su un suo presunto 'ripescaggio' nelle liste di Forza Italia. Razzi non è infatti stato ricandidato alle elezioni politiche del 4 marzo ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe rientrare nella Circoscrizione Estero. "L'ho letto sui giornali, tutti parlano ma la verità è che io non so niente", spiega il senatore all'Adnkronos.

Riguardo alla mancata candidatura, invece, ammette: "Mi è dispiaciuto non esser ricandidato perché, dopo aver lavorato 5 anni per il bene del Paese, volevo continuare". "Mi sento ancora in forma fisica e mentale per lavorare bene - prosegue Razzi - e vista la mia esperienza estera potevo essere utile".

"Ma non ho la bacchetta magica, non posso far cambiare idea alle persone - sostiene - non posso ammazzarmi perché non sono stato ricandidato. La vita va avanti". "Tanto non cambio partito - conclude - io rimarrò per sempre con Berlusconi".