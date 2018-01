Chi è Alessia D'Alessandro, la più bella delle liste

Alessia D'Alessandro (foto da Facebook)

Vive a Berlino, ha 28 anni e nel curriculum vanta studi alla prestigiosa Science Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Oltre a lavorare come staffista al Centro studi della Cdu, partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D'Alessandro è l'economista scelta dal Movimento Cinque Stelle per correre nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno.

Occhi verdi e lunghi capelli castani, la bella Alessia (che parla cinque lingue ed è plurilaureata) sfiderà l'ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi capostaff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e soprannominato "il re delle fritture". Celebre il fuorionda diffuso poco prima del referendum costituzionale nel quale De Luca lo invitava a offrire "fritture di pesce" nella campagna per il sì, definendolo inoltre uno che fa "le clientele come Cristo comanda".

Contro Alfieri e D'Alessandro, nel collegio uninominale Campania 2-10, correrà anche Marta Ferraioli, professoressa di Procedura penale al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata e candidata per il centrodestra.