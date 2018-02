Berlusconi: "Nessun piano B"

(Fotogramma)

"Sono certo che vinceremo noi. Non esiste alcun piano B da parte nostra, come cercano di far credere alcuni giornali della sinistra. Come potremmo allearci con il Pd che negli ultimi cinque anni, con quattro governi non eletti dai cittadini, ha aumentato povertà e disoccupazione, le tasse e il debito pubblico? Lo riconfermo con forza: l'unico piano B che abbiamo è il piano Berlusconi, il piano per vincere le elezioni come Fi e come centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg1, a proposito di un'eventuale maggioranza con il Pd nel caso di risultato non chiaro dalle elezioni del 4 marzo.

La flat tax favorisce i ricchi? "E' esattamente il contrario - ha rimarcato Berlusconi - serve ai più deboli e al ceto medio e avrà come effetto principale quello di far ripartire la crescita e l'occupazione".

"Sono colpiti - ha aggiunto - soprattutto i giovani, e soprattutto del Mezzogiorno: per loro approveremo dei provvedimenti immediati: le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un contratto a tempo indeterminato non pagheranno nessuna tassa e nessun contributo per i primi sei anni".