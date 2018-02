Renzi: "Impresentabili tra candidati M5S"

(Foto Fotogramma)

"Gli impresentabili li hanno candidati gli altri, quelli che gridano 'onestà' e che poi non sanno fare nemmeno pulizia a casa loro". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, aprendo la sua campagna elettorale durante un evento al Teatro Aurora di Scandicci (Firenze), riferendosi al Movimento 5 Stelle.

L'ex premier, candidato per l'uninominale al Senato nel collegio Firenze 1, punta il dito anche contro il centrodestra: "Mai come in questo momento il centrodestra è in mano alle camice verdi e non ai moderati. Se votate per il centrodestra di Berlusconi, state votando per Salvini e gli estremisti". E poi sottolinea: "C'è già una grande coalizione pronta: è quella tra la Lega e i 5 Stelle, perché hanno le stesse idee".

"Facciamo una campagna elettorale senza parlare male degli altri - aveva detto in apertura - Sappiamo sorridere, portiamo la nostra leggerezza e la nostra ironia a fronte di chi vuole buttare tutto sullo scontro, nelle offese, nelle calunnie. Dobbiamo sorridere, essere allegri, scherzosi. Dobbiamo portare la tranquillità nella campagna elettorale".

Poi torna a parlare di flat tax che "è una fregatura. Per finanziarla, il centrodestra leva tutto ciò che va al ceto medio e il miliardario paga la stessa aliquota dell'operaio. C'è una differenza tra loro e noi. Noi vogliamo le tagliare le tasse alle famiglie, il centrodestra ai miliardari. E le nostre non sono promesse elettorali, ma impegni realizzabili".