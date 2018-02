Renzi presenta i candidati: "Voi, decisivi"

Matteo Renzi con i candidati dem al Teatro Eliseo di Roma

"La campagna elettorale di fatto inizia oggi, inizia adesso: ora entriamo nel vivo, a 27 giorni dal voto. Il vostro lavoro, il vostro sforzo sarà decisivo". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, aprendo l'iniziativa con i candidati dem al Teatro Eliseo di Roma.

'Vota la squadra, scegli il Pd' è lo slogan scelto da Renzi per la presentazione dei candidati. "Oggi inizia la campagna elettorale" ha detto il leader dem, introducendo l’iniziativa aperta dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

In platea, in prima fila, Pier Carlo Padoan, Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Ettore Rosato, Valeria Fedeli, Maurizio Martina, Maria Elena Boschi, Claudio De Vincenti. Tra i candidati presenti le new entry Francesca Barra, Piero De Luca, Paolo Siani, Elisa Noia. Assente il premier Paolo Gentiloni, impegnato con l’incontro con il presidente turco Erdogan.

"Se siamo arrivati qui, lo dobbiamo anche ai parlamentari; e vorrei che fosse rivolto un applauso a tutti e a tutte, anche soprattutto a quelli che non sono ricandidati, unita alla gratitudine per quello che hanno fatto" ha detto Renzi spiegando che, sul tema liste, "le candidature sono sempre un argomento di polemica e di tensione".

"Ci manca un nonnulla per poter essere primo partito in questo Paese e se riusciamo a tirare su quel poco che manca con la coalizione - ha aggiunto - io penso che le urne saranno un risultato davvero sorprendente, soprattutto nei collegi".