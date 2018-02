Renzi: "Da deriva pistolera danni all'Italia"

Matteo Renzi (FOTOGRAMMA)

"Quando uno a fronte di una pallottola che arriva sulla sede del Pd, non avverte la necessità di dare solidarietà al Pd e in qualche misura non fa sentire il calore e la solidarietà necessaria, voi vi rendete conto che la deriva pistolera rischia di creare dei danni al Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante un pranzo elettorale alla casa del popolo di Lastra a Signa (Firenze).

"La Lega preoccupa - ha aggiunto Renzi -. Domani sarà con noi a Firenze il ministro degli Interni, Marco Minniti. Io sono molto orgoglioso che il ministro degli Interni si chiami Marco Minniti. Se si chiamasse Matteo Salvini mi verrebbero delle preoccupazioni".

"Siamo circondati da messaggi che ci vogliono far paura, che ci vogliono rinchiudere in casa e che ci vogliono dire che l'altro è potenzialmente un nemico. Questo clima crea le barriere, i muri, le difficoltà" ha detto Renzi.

ELEZIONI - Sul fronte elezioni, invece, "se non vince il Pd non è un problema solo per il Pd ma anche per l'Italia" ha detto il segretario dem. "Non sciupiamo questa occasione di ripartenza".

"I Cinque Stelle - ha aggiunto - non vinceranno mai e soprattutto non saranno mai credibili".