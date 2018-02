"Assunzioni e aumenti per le Forze dell'ordine"

(Facebook /Che Tempo Che Fa)

"Posso annunciare che pur avendo noi in passato bloccato il contratto nazionale per Forze dell'ordine e militari, adesso siamo in grado di riprendere il percorso normale: alle Forze dell'ordine che difendono la nostra sicurezza con professionalità e coraggio e ai militari che tengono alto il prestigio della patria annuncio che con i primi Consigli dei ministri faremo nuove assunzioni per completare gli organici, daremo un consistente aumento di stipendio e daremo di nuovo il via alle promozioni. E' una buona notizia per 400mila persone". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Che Tempo che Fa".