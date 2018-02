"Posso entrare in cabina elettorale con il cellulare?"

(FOTOGRAMMA)

Elezioni, avanti tutta. La macchina elettorale è in movimento, in vista del voto previsto per domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, quando oltre 50 milioni di cittadini italiani (24,8 milioni maschi e 26,4 milioni femmine, più 4,2 milioni di elettori residenti all'estero) saranno chiamati alle urne per rinnovare Camera e Senato.

Tra vademecum e promemoria, il sito del ministero dell'Interno ha pubblicato una serie di domande e risposte sulle prossime politiche. Tra le varie, anche quella che molti elettori probabilmente si sono fatti almeno una volta, ovvero: si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

AL SEGGIO - La risposta è no. "Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale ricorda il Viminale -. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione".