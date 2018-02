Berlusconi: "La politica mi ha sempre fatto schifo"

(Fotogramma)

"Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono". Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. "Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di più lontano dal meglio dell’attività umana", sottolinea.

Quanto alle elezioni, il centrodestra è "allo zero virgola qualcosa dal 40 per cento che con questa legge elettorale ci permette di avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato e quindi un governo stabile - dice il Cavaliere - Le altre due forze in campo, cioè Pd e M5S, non possono più pensare di raggiungere il 40%".

"Il Pd è fuori dalla competizione" elettorale, afferma Berlusconi. "Il Pd - ribadisce - si è tolto dalla sfida. E come mai? Renzi su cui noi riponevamo delle speranze non è riuscito a unire la sinistra, che anche in Europa non ha saputo evolvere, rimanendo legata a vecchie ideologie".