"Ruby e il bunga bunga? Tutte frottole"

"Ora gli italiani stanno cominciando a capire che il Bunga bunga, il caso Ruby erano tutte frottole per far fuori un avversario politico che non era battibile...''. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Skytg24.

Berlusconi rilancia poi l'ipotesi Tajani Primo Ministro e conferma la sua disponibilità alla guida del Paese. Tajani e l'uomo giusto? "Mi piacerebbe che fosse lui'' il candidato premier di Fi e infatti "siamo rimasti d'accordo che spetterà a lui" dire ''se sarà disponibile''. Ma altre candidature "sorprendentemente potrebbero uscire fuori... Io sono sempre disponibile...".

Il Cavaliere si difende dagli attacchi: "Dire che io sono vicino alla mafia è la cosa più assurda e invereconda che si possa dire. Io sono stato vittima della mafia... Quando poi sono stato al governo, nessuno ha mai fatto quanto abbiamo fatto noi contro la mafia''.

Il presidente di Forza Italia si lancia poi in un'imitazione di Renzi: ''Posso inventare io una imitazione di Renzi? - chiede Berlusconi- Prometto di non fare questo, prometto di non fare quest'altro... Ah, scusate, perbacco, ho perso la memoria...''.