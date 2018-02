Foto con Priebke per il candidato di Forza Nuova

In posa, sorridente, accanto al boia delle Fosse Ardeatine. Questa una delle immagini del profilo Facebook di Dario Fabris, candidato alla Camera per Forza Nuova nel collegio di Pordenone. A trovare l'immagine e a denunciare l'aspirante deputato sui social, è Marco Furfaro, politico, già candidato nella lista Tsipras.

"Quello a sinistra, Dario Fabris, è candidato al collegio uninominale di Pordenone nelle liste di "Forza Nuova - Italia agli italiani". Gli amici - scrive Furfaro - lo chiamano «Toten-rune», come il simbolo runico adottato dalle SS per indicare i morti. Quello a destra è Erich Priebke, capitano delle SS naziste e uno dei responsabili dell’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, in cui persero la vita 335 italiani. I due si abbracciano sorridenti e felici".

"Sinceramente - commenta Furfaro, tra i fondatori di SeL -, è incomprensibile che gruppi e persone che rivendicano il nazismo, la morte di milioni di persone, possano aver avuto il via libera a candidarsi alle elezioni politiche. La morte, l'odio, la violenza, le stragi non sono un'opinione democratica, ma barbarie da bandire".