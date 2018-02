Renzi: "109 alla laurea, su questo rosico"

109 come voto di laurea per aver litigato con il relatore? "Ok, su questa rosico. E' vero: ho preso 109. Penso di essere uno dei pochi cog... in Italia". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi, in un passaggio dell'intervista a Pif, fatta in macchina tra Modena e Bologna e pubblicata dall'ex premier sui suoi account social.

E per avere la media giusta", per ottenere l'ambito 110, ha raccontato Renzi, "ho rifiutato per tre volte il voto dell'ultimo esame". La tesi di laurea era su La Pira e alla domanda se abbia mai più sentito il relatore in questione, Renzi ha preferito non rispondere.