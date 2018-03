Follia al seggio, scrutatrice strappa l'elenco degli elettori

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Attimi di tensione a un seggio di Casoria nel napoletano. Una scrutatrice ha improvvisamente perso la testa, insultando i votanti, gli altri colleghi e la presidente del seggio. Non solo, ma ha anche tentato di distruggere l'elenco degli elettori maschi. Il fatto è avvenuto nella scuola Carlo La Catena, nella frazione Arpino di Casoria. La presidente della sezione elettorale ha chiesto l'intervento dei finanzieri in servizio nel seggio che hanno fermato la donna. Sul posto sono, poi, arrivati carabinieri che l'hanno portata in caserma e dopo in ospedale, dove saranno accertate le sue condizioni di salute.